На матче Россия — Чили в Сочи организуют конкурсы, автограф-сессию и концерт

Матч Россия — Чили пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября. Перед игрой для всех болельщиков организуют футбольный праздник.

В состав сборной России вошли два игрока ФК «Краснодар» — вратарь Станислав Агкацев и полузащитник Александр Черников. Также в составе сборной экс-вратарь «быков», сейчас играющий за ПСЖ, Матвей Сафонов.

Матч начнется в субботу в 18:00. Перед ним, с 16:00, на стадионе «Фишт» проведут масштабный футбольный праздник. Гости смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах, а также встретиться с легендами футбола — бывшими игроками сборной России Романом Павлюченко, Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым и Маринато Гилерме. С футболистами можно будет сфотографироваться и получить автограф.

Также перед игрой для болельщиков со своими лучшими хитами выступит группа «Блестящие». Кубанский казачий коллектив «Казаки делают хиты» исполнит на открытии матча песню «Облака», а бывший участник группы «Дискотека Авария» Николай Тимофеев исполнит гимн РФ перед стартовым свистком.

«В завершение футбольного вечера на стадионе выступит группа «Чили» со своим хитом «Лето» и ненадолго вернет нас в середину нулевых годов», — сообщает пресс-служба РФС.

Сборная России уже прибыла в Сочи. По традиции их с песнями встретили казаки в традиционных костюмах, угостили хлебом и солью.

«Яркая встреча в Сочи. Спасибо, Краснодарский край!» — написали в Telegram-канале сборной России по футболу.

