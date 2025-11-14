Футбольные сборные России и Чили готовятся к товарищескому матчу в Сочи

Уже 15 ноября игроки сборной России выйдут на поле в товарищеском матче против Чили. В составе российской команды — сразу три воспитанника краснодарской школы футбола.

В последний раз команда России выходила на поле «Фишта» в октябре 2018 года. В матче Лиги наций Россия победила Турцию. Тогда подопечные Черчесова забили два безответных мяча.

На этой неделе свой первый товарищеский матч Россия сыграла с Перу в Санкт-Петербурге. Россияне повели в счете, но удержать преимущество не сумели — 1:1. Тем не менее это уже 26-я подряд товарищеская встреча России без поражений —17 побед, 9 ничьих.

«Создавали моменты, во втором тайме тоже создавали моменты, были хорошие подходы. Жалко, что не забили еще, но это футбол, и тем интереснее, что ты можешь забить, тебе могут забить», — говорит игрок сборной России по футболу Алексей Миранчук.

Другой звездный игрок сборной Матвей Сафонов не сыграет в товарищеском матче против Чили, он досрочно вернулся в расположение «ПСЖ». Но в составе осталось три кубанских воспитанника — Акгацев, Черников и Максим Бориско, который начинал свою карьеру в «Кубани», а сейчас выступает за «Балтику».

Команды Чили и Перу в ожидании матчей тренируются на территории футбольного центра «Мацеста». Ранее находившийся под угрозой сноса объект был капитально отремонтирован: проведена реновация натуральных полей, заменено искусственное покрытие, установлены мачты освещения.

«Мне очень нравится находиться здесь. В составе сборной хотят играть все футболисты. Я никогда раньше не был в России, нет ничего лучшего, чем приехать сюда и играть за сборную», — делится футболист сборной Чили Хавьер Альтамирано.

Чилийский футбол находится в глубоком кризисе. Команда завершила отборочный цикл к Чемпионату мира на последнем — десятом месте. За 18 матчей она забила всего 9 голов и пропустила 27. В Сочи латиноамериканцы проведут две игры — 15 ноября с Россией, а 18 ноября с Перу.

В связи с международным событием на Олимпийском проспекте временно введут ограничения движения на участке от улицы Чемпионов до Парусной. Они будут действовать в дни матчей с 19:45 до 22:00. Общественный транспорт пустят в объезд. Около конечной остановки автобусов в Олимпийском парке будут дежурить волонтеры, которые помогут сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на матче Россия — Чили в Сочи организуют конкурсы, автограф-сессию и концерт.

