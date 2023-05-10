Кондратьев: здание «Болгарии» должно остаться городским кинотеатром

На краевом совещании, которое провел губернатор Кубани, обсудили дальнейшую судьбу кинотеатра «Болгария» в Краснодаре, а также реконструкцию других соцобъектов.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что перед властями стоят серьезные задачи по строительству и реконструкции соцобъектов. Глава региона отметил, что в Краснодаре необходимо увеличить темпы этой работы, чтобы облик города и качество жизни в нем соответствовали уровню краевой столицы.

«Сегодня многих беспокоит судьба кинотеатра «Болгария», который еще совсем недавно принимал посетителей. Для жителей важно, чтобы здание после реконструкции осталось городским кинотеатром», —подчеркнул губернатор.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что для реконструкции кинотеатра «Болгария» уже разработали проектную документацию, в марте получено положительное заключение экспертизы. В здании кинотеатра откроют кинозал на 400 мест, увеличат сцену и сделают залы-трансформеры.

На совещании обсудили обновление аварийного Краснодарского цирка, который с 16 января закрыт на реконструкцию. Глава региона отметил, что здание цирка должно стать украшением Краснодара.

«Государственный краевой цирк в регионе один. Это значимый объект, который находится на виду у жителей и гостей Краснодара. Сейчас он в таком состоянии, что его стыдно показывать и будет стыдно вдвойне оставлять объект таким для наших внуков», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам замглавы региона Сергея Власова, на месте старого цирка фактически построят новый. Здание будет рассчитано более чем на 2 тыс. мест. Архитектурное решение уже согласовано. До конца года завершат работу над проектно-сметной документацией, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре прошлого года Евгений Наумов рассказал о планах сделать в здании «Болгарии» «точку притяжения молодежи». Инвестиции в капитальный ремонт здания составят порядка 130 млн рублей.