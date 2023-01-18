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Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sohranit-kinoteatr-kapremont-bolgarii-v-krasnodare-otsenivaetsya-v-130-mln-rublej
Сохранить кинотеатр: капремонт «Болгарии» в Краснодаре оценивается в 130 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он сообщил, что в здании кинотеатра «Болгария» реконструкция в настоящее время невозможна, но проект капремонта уже разрабатывают.

«Проект в течение месяца, до конца февраля, должен выйти с экспертизы. Мы планируем использовать его в свободное время для молодежи, для волонтеров, для создания арт-мероприятий. Проект есть в уже эскизных ресурсах. Покажем позже коллегам. Сейчас он в стадии работы. Планируем капремонт сейчас делать, реконструкция сейчас там никак невозможна», — сказал Наумов.

Мэр отметил, что инвестиции в капитальный ремонт здания составят порядка 130 млн рублей. В свободное время здание будет использовать городское управление по делам молодежи. Также Наумов рассказал, что на протяжении нескольких лет объект пытались перевести в краевую собственность. В конце прошлого года было решено оставить здание в собственности города.

«Принципиальная позиция губернатора заключалась в том, чтобы остался именно кинотеатр на 400 мест, чтобы все было сохранено», — цитирует мэра «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре прошлого года Наумов рассказал о планах сделать в здании «Болгарии» «точку притяжения молодежи».

 

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