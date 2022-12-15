Мэр Краснодара подтвердил переоборудование кинотеатра «Болгария» в молодежный центр

Глава краевой столицы Евгений Наумов в ходе рабочего объезда посетил бывший кинотеатр и рассказал, что на его месте появится «точка притяжения молодежи».

По словам Наумова, в здании молодые люди смогут выражаться через творческие проекты — например, играть в КВН, устраивать кинопоказы и концерты, организовывать мастер-классы.

«Сейчас сложно поверить, что когда-то перед дверьми кинозала толпились сотни людей, чтобы посмотреть очередную киноленту. Это наше наследие, и нельзя оставлять его в таком состоянии», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Глава Краснодара поручил управлению по делам молодежи составить «дорожную карту» для понимания подробностей реконструкции здания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2020 года кинотеатр «Болгария» предложили переоборудовать в молодежный центр. В начале 2021 года здание перешло управлению по делам молодежи города.