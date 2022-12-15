Мэр Краснодара подтвердил переоборудование кинотеатра «Болгария» в молодежный центр
Глава краевой столицы Евгений Наумов в ходе рабочего объезда посетил бывший кинотеатр и рассказал, что на его месте появится «точка притяжения молодежи».
По словам Наумова, в здании молодые люди смогут выражаться через творческие проекты — например, играть в КВН, устраивать кинопоказы и концерты, организовывать мастер-классы.
«Сейчас сложно поверить, что когда-то перед дверьми кинозала толпились сотни людей, чтобы посмотреть очередную киноленту. Это наше наследие, и нельзя оставлять его в таком состоянии», — написал Евгений Наумов в Telegram.
Глава Краснодара поручил управлению по делам молодежи составить «дорожную карту» для понимания подробностей реконструкции здания.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе 2020 года кинотеатр «Болгария» предложили переоборудовать в молодежный центр. В начале 2021 года здание перешло управлению по делам молодежи города.
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