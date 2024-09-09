Кондратьев выразил соболезнования семье Александра Маслякова

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму, в которой выразил семье Александра Маслякова соболезнования.

Глава Кубани отметил, что Александр Масляков был одним из тех редких людей, которых знали, ценили и уважали во всех уголках России, и конечно, в Краснодарском крае.

«Высокий профессионализм в сочетании с ярким талантом и харизмой позволили Александру Васильевичу стать одним из ведущих деятелей отечественного телевидения. С его именем связаны становление и развитие широко известной, всенародно любимой телеигры КВН, которая стала настоящим феноменом для своего времени, покорила сердца миллионов зрителей и переросла в международное движение, объединив активную, творчески одаренную молодежь в нашей стране и за рубежом», — отметил губернатор Кубани.

Вениамин Кондратьев добавил, что Александр Масляков никогда не обходил внимаем Краснодарский край.

«На протяжении десятилетий в Сочи проводятся международные фестивали КВН. Александр Васильевич дал путевку в жизнь многим талантливым молодым людям из нашего региона, помог им подняться на большую сцену», — говорится в телеграмме Вениамина Кондратьева.

Глава региона подчеркнул, что память об Александре Маслякове, который оставил после себя большое наследие, безусловно, останется в сердцах родных, друзей, коллег, многочисленных воспитанников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», советский и российский телеведущий, основатель телевизионного творческого объединения «АМиК» и бессменный руководитель и ведущий культовой телепередачи КВН Александр Васильевич Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни.

В феврале 2022 года у Александра Маслякова обнаружили в легких злокачественную опухоль. В последние дни телеведущий пребывал в окружении родственников в паллиативном отделении больницы в Москве. Александр Масляков получил множество государственных и неправительственных наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».