На 83-м году жизни скончался руководитель «КВН» Александр Масляков

Советский и российский телеведущий, основатель телевизионного творческого объединения «АМиК» и, конечно, бессменный руководитель и ведущий культовой телепередачи «КВН» Александр Васильевич Масляков скончался 8 сентября 2024 года.

О трагическом для всех поклонников телеигры известии проинформировал официальный Telegram-канал «Клуба веселых и находчивых».

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами. Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», — говорится в сообщении.

Александр Масляков получил множество государственных и неправительственных наград, был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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