Юморист Азамат Мусагалиев рассказал, что обогащен после общения с Галицким

Президент медийного футбольного клуба «10», экс-участник комедийного шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ, капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев рассказал о своих впечатлениях после беседы с основателем и хозяином ФК «Краснодар» Сергеем Галицким.

С кубанским миллиардером и благотворителем Мусагалиев пообщался во время футбольного матча, во время которого, впервые в своей истории «быки» сыграли против команды, состоящей из медиа-футболистов.

«Да, все верно, я присутствовал у него в ложе, и мы немного поговорили. Я обогащен после общения с таким человеком, каким является Сергей Николаевич. Понимаете, я будто побывал на лекции по философии жизни от правильного человека. Он патриот России и своего города. Это пример того, как нужно в целом жить. Разбирается ли Галицкий в футболе? Конечно! Он мне сказал, что я сколотил неплохую банду ФК «10», раз болельщики пришли посмотреть, как мы играем», — разоткровенничался Мусагалиев в беседе с изданием «РБ Спорт».

Товарищеский матч ФК «Краснодар» с ФК «10» из «Медиалиги» прошел 7 сентября на стадионе «Краснодар». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

«Шесть голов! Шоу удалось! Быки победили», — написала пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

Читайте также: ФК «Краснодар» на своем поле обыграл ФК «10» из «Медиалиги» со счетом 4:2.