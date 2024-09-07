ФК «Краснодар» на своем поле обыграл ФК «10» из «Медиалиги» со счетом 4:2
Спорт
07.09.2024 21:00
Товарищеский матч ФК «Краснодар» с ФК «10» из «Медиалиги» прошел 7 сентября на стадионе «Краснодар». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
Счет на 13 минуте матча открыл нападающий ФК «Краснодар» Мозес Кобнан. Однако медиакоманда быстро сравняла счет. Забил Петр Тен. На 41 минуте Федор Смолов забил второй гол в ворота ФК «10».
После перерыва, на 54 минуте Игорь Киреев успешно реализовал пенальти, и ФК «10» сравняли счет. На 61 минуте нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун забил третий гол в ворота медиакоманды. Он же принес четвертый год «Краснодару» на 83 минуте.
«Шесть голов! Шоу удалось! Быки победили», — написала пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.
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