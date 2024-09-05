Форвард «Краснодара» Кордоба отказался переходить в «Спартак»

ФК «Краснодар» готов был продать 31-летнего колумбийского форварда Джона Кордобу в «Спартак» за 16 млн евро.

По данным источника, на который ссылается журналист Пипе Сиерра, Джон Кордоба отклонил предложение о переходе в московский клуб. Нападающий посчитал предложение, сделанное ему «Спартаком» «недостаточным». На данный момент между футболистом и московским клубом никаких договоренностей нет.

По данным портале Transfermarkt, рыночная стоимость колумбийского форварда составляет 14 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата России Джон Кордоба забил один гол и сделал две результативные передачи в 4 матчах. В Фонбет Кубке России Кордоба провел два матча, пишет «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий Джон Кордоба и атакующий полузащитник Эдуард Сперцян решили покинуть стан «быков» до конца августа. Колумбийский форвард Кордоба перешел к «черно-зеленым» в июле 2021 года. Его контракт с «Краснодаром» истекает по окончании сезона 2024/25.