Armenie Football: Кордоба и Сперцян хотят покинуть ФК «Краснодар» до конца лета

В СМИ распространяется информация о том, что нападающий Джон Кордоба и атакующий полузащитник Эдуард Сперцян сообщили руководству клуба о желании покинуть стан «быков» до конца августа.

Источники сообщают, что в «Краснодаре» уже нашли замену футболистам на случай их ухода из команды, сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на соцсети Armenie Football.

Контракт воспитанника академии «Краснодар» Эдуарда Сперцяна рассчитан до лета 2026 года. В команде он провел 116 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 27 результативных передач.

Колумбийский форвард Кордоба перешел к «черно-зеленым» в июле 2021 года. Его контракт с «Краснодаром» истекает по окончании сезона 2024/25.

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