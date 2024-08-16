Тренер «Краснодара» Мусаев отреагировал на слухи об уходе Кордобы и Смолова

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев рассказал, что нападающие Федор Смолов и Джон Кордоба сейчас продолжают восстановление после травмы.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кордобой заинтересовался «Зенит», а Смоловым — «Атлетико Ла-Пас» из Мексики. Мусаев комментировать слухи об уходе футболистов не стал, заявив, что они находятся в команде и готовятся к новым матчам.

«Оба лечатся, восстанавливаются после травмы. Надеюсь, что на тройной выезд Москва — Нижний Новгород — Москва они уже будут в строю», — цитирует Мурада Мусаева «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» отказался продавать Смолова в клуб из Мексики за 1 млн долларов.