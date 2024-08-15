ФК «Краснодар» отказался продавать Смолова в клуб из Мексики за 1 млн долларов

Мексиканский футбольный клуб «Атлетико Ла-Пас» второго по силе дивизиона чемпионата Мексики планировал выкупить нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Сам 34-летний футболист дал согласие на трансфер, однако клуб отклонил предложение мексиканского руководства.

По данным источника, «Атлетико Ла-Пас» предложил за Смолова 1 млн долларов, а «Краснодар» потребовал сумму в два раза больше, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападающий Федор Смолов вернулся в ФК «Краснодар» в статусе свободного агента в летнее трансферное окно.