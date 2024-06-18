Нападающий Федор Смолов вернулся в ФК «Краснодар»

Федор Смолов вернулся в ФК «Краснодар» в статусе свободного агента.

Футболист подписал с «быками» личный контракт на один год. Трудовое соглашение с Федором Смоловым будет действовать до 30 июня 2025 года.

Федор Смолов родился в 1990 году в Саратове. Он уже играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 годы.

«За 101 матч в составе черно-зеленых он забил 64 гола — это лучший результат в истории клуба. Кроме того, Федор выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Сельту» и «Динамо». На счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар» в Telegram.

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