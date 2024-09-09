Стало известно, где Александр Масляков провел последние дни жизни

Телеведущий Александр Масляков в последние дни пребывал в окружении родственников в паллиативном отделении больницы в Москве.

Руководитель «КВН» в феврале 2022 года лечился от коронавируса. В это время доктора и обнаружили у него в легких злокачественную опухоль.

С заболеванием Масляков боролся около двух лет, но восемь месяцев назад стало известно, что лечение бессильно. На фоне тяжелой болезни ведущий перестал контактировать с журналистами и начал чаще проводить время с родными, сообщает 360.ru, ссылаясь на Telegram-канал Shot.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», советский и российский телеведущий, основатель телевизионного творческого объединения «АМиК» и, конечно, бессменный руководитель и ведущий культовой телепередачи «КВН» Александр Васильевич Масляков скончался 8 сентября 2024 года.