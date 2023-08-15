Кондратьев выразил соболезнования родным погибших во время взрыва на АЗС в Дагестане
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил телеграмму главе республики Дагестан Сергею Меликову.
«От себя лично, от имени всех жителей Краснодарского края примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва на автозаправке в Махачкале. Прошу передать слова искренней поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым», — написал глава региона.
Вениамин Кондратьев пожелал душевных сил, мужества и стойкости в эти тяжелые дни мужества и стойкости. Губернатор добавил, что Кубань скорбит вместе с жителями Дагестана, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 14 августа произошел взрыв на АЗС на выезде из Махачкалы. Начался сильный пожар. Площадь возгорания достигала 600 кв. м. Выяснили, что из восьми цистерн с топливом взорвались две. Изначально сообщалось о 12 погибших и 66 пострадавших. Утром 15 августа количество погибших увеличилось до 35 человек, число пострадавших превышает 100 человек.