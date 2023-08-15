В Махачкале при взрыве газа на автозаправке погибли 27 человек, еще 102 пострадали

Вечером 14 августа произошел взрыв на АЗС на выезде из Махачкалы. Начался сильный пожар.

Площадь возгорания достигала 600 кв. м. Выяснили, что из восьми цистерн с топливом взорвались две. Всего пожар тушили более 70 человек и 20 единиц техники.

Из-за угрозы повторного взрыва в микрорайоне ограничили подачу газа, сотрудники полиции и администрации города отводили людей от места происшествия.

Изначально сообщалось о 12 погибших, среди которых двое детей, и 66 пострадавших, в том числе 13 детей. Утром 15 августа количество погибших выросло до 27, пострадавших — до 102.

В связи с возгоранием на АЗС прокуратура Дагестана организовала проверку. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает ТАСС.

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