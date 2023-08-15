Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале увеличилось до 30

Спасатели МЧС продолжают разбирать завалы и искать пострадавших, которые могут находиться под сгоревшими конструкциями.

При проведении аварийно-спасательных работ нашли тела еще трех человек. Число погибших после взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 30 человек. На данный момент в количество пострадавших составляет 105 человек.

На месте работаю более 70 сотрудников МЧС России. Для эвакуации пострадавших в Махачкалу прибыл самолет МЧС Ил-76 с медицинскими модулями на борту. Пострадавших будут сопровождать медики отряда «Центроспас» и психологи Центра экстренной психологической помощи, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 14 августа произошел взрыв на АЗС на выезде из Махачкалы. Начался сильный пожар. Площадь возгорания достигала 600 кв. м. Выяснили, что из восьми цистерн с топливом взорвались две. Изначально сообщалось о 12 погибших и 66 пострадавших. Утром 15 августа количество погибших выросло до 27, пострадавших — до 102.