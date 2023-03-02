Кондратьев: ведомства Краснодарского края обработали все принятые на «Прямую линию» обращения

Об этом Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 2 марта журналистам.

По словам главы региона, профильные ведомства уже обработали все принятые на «Прямую линию» обращения жителей. Всего поступило более 14 тыс. вопросов.

«Из них по более 3 тыс. уже приняли решения, остальные — находятся в работе. Держу на личном контроле. Для меня принципиально важно разобраться с каждой задачей, чтобы люди получили качественную обратную связь. Ни один запрос не останется без внимания», — отметил губернатор.

По числу решенных обращений в расчете на 1 тыс. населения в лидеры вышел Краснодар. За ним следуют Анапа, Абинский район и Новороссийск. Среди ведомств, в ведении которых находятся обращения, на первом месте министерство здравоохранения и госжилинспекция.

Для решения поступивших на «Прямую линию» ряда вопросов потребуются дополнительные средства, которые не были предусмотрены в уже утвержденных программах. Поэтому их включили в расходы краевой казны в феврале в ходе десятой сессии ЗСК. Финансирование направят на строительство детского сада в станице Новокорсунской Тимашевского района и реконструкцию здания техникума в Хадыженске, которое отдадут под школу.

Вопросы, которые не требуют больших финансовых вложений, решали оперативно на уровне местных властей. Так, на улице Школьной в селе Мысхако Новороссийска установили кронштейн для уличного светильника. Также установили четыре опоры и пять светильников на переходах на улице Шоссейной. В станице Калининской почистили ливневку на улице Вокзальной. В поселке Восход Новокубанского района убрали упавшее на крышу дома дерево. Жителям станицы Махошевской Мостовского района предоставили дрова. Жителям станицы Вознесенской Лабинского района оказали помощь с газификацией домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 января провел совещание по итогам «Прямой линии». Глава региона отметил, что все обратившиеся должны получить конкретные ответы на свои вопросы. Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что все обратившиеся на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева жители города-курорта получили ответы на свои вопросы.