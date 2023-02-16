Все обратившиеся на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева жители Сочи получили ответы на свои вопросы

Мэр Сочи Алексей Копайгородский 16 февраля сообщил, что власти города-курорта провели работу по всем вопросам, которые сочинцы направили на «Прямую линию» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

По словам Алексея Копайгородского, из 600 вопросов, которые прислали сочинцы на прямую линию, 463 вопроса находились в муниципальной зоне ответственности. Все обратившиеся на «Прямую линию» жители уже получили ответы.

«Каждое из обращений, безусловно, касается очень важных для наших граждан отраслей. Это ремонт дорог, защита прав участников долевого строительства, газификация, работа общественного транспорта и системы ЖКХ. Часть проблемных вопросов уже решены или решаются в настоящее время. В частности, на улице Худякова проведены крупные аварийно-восстановительные работы линии электропередачи. Приступили к ремонту дорожного полотна на участках автомобильных дорог по улицам Механизаторов, Мясника, Буденовская. Адресно во всех районах выполнили ремонтные работы сетей и благоустройство», — написал мэр Сочи в Telegram.

Алексей Копайгородский также сообщил, что много вопросов поступило от многодетных семей, которые интересовались выделением земли.

«В Сочи этот вопрос решается благодаря федеральной и региональной поддержке. По программе комплексного развития предусмотрено подведение сетей и создание инженерной инфраструктуры в поселках Верхнениколаевское, Кудепста и Вардане, в которых получили земли наши многодетные семьи. Сейчас объекты выходят из экспертизы, в следующем году планируем начать строительно-монтажные работы. Что касается новых участков, губернатор принял важное решение о выделении компенсаций многодетным семьям, которым необходимо скорейшее решение жилищного вопроса. Для Сочи это крайне актуальная и своевременная инициатива», — добавил глава города-курорта.

Алексей Копайгородский также отметил, что «Прямая линия» позволила выявить новые запросы граждан и дополнительные точки роста для социальной и экономической отраслей курорта. На основе обращений местных жителей будут сформированы программы развития территорий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 января провел совещание по итогам «Прямой линии». Глава региона отметил, что все обратившиеся должны получить конкретные ответы на свои вопросы.