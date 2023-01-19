Кондратьев: ни один вопрос «Прямой линии» не должен остаться без внимания

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 января провел совещание по итогам «Прямой линии».

Глава региона отметил, что все обратившиеся должны получить конкретные ответы на свои вопросы.

«За время подготовки и в ходе эфира поступило более 14 тыс. вопросов — ни один из них не должен остаться без внимания. Для меня принципиально важно, чтобы те, кто написал, дозвонился, получили ответы на свои вопросы. Многие обращались ко мне, потому что отчаялись искать помощи в многочисленных инстанциях, устали получать отписки. Это недопустимо. Необходимо выстроить системную работу так, чтобы каждый ответ был максимально конкретным, лишенным формализма. Власть должна быть открытой и честной к людям», — сказал Кондратьев.

Губернатор рассказал, что наибольшее число обращений поступало из Краснодара, Анапы, Туапсинского, Белореченского, Славянского районов. Чаще всего люди задавали вопросы, касающиеся проблем ЖКХ — 35%, транспорта и дорожного хозяйства — 16%, соцобеспечения — 10%, градостроительства — 9% и здравоохранения — 7%.

Глава Кубани также отметил, что часть вопросов можно решить на уровне муниципалитетов в короткие сроки и без больших финансовых вложений. В качестве примера он привел просьбу жителей села Мысхако обустроить пешеходные переходы. Работы были завершены через пять дней.

Кондратьев подчеркнул, что все поручения, данные на «Прямой линии», должны быть исполнены.

Директор департамента внутренней политики администрации края Александр Топалов сообщил, что все обращения от жителей отправили на исполнение в профильные органы власти.

«Срок рассмотрения — 30 дней. Действует рабочая группа, каждое обращение будет тщательно отработано. Будет выборочная проверка, чтобы ответы не дублировались. После «Прямой линии» уже решили более 200 вопросов», — цитирует Топалова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на улицах Школьной и Шоссейной в селе Мысхако обустроили освещение пешеходных переходов. Поручение установить уличное освещение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии» 12 января.