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Освещение пешеходных переходов обустроили в селе Мысхако

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/osveshhenie-peshehodnyh-perehodov-obustroili-v-sele-myshako
Освещение пешеходных переходов обустроили в селе Мысхако

Поручение установить уличное освещение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время «Прямой линии» 12 января. С такой просьбой к главе Кубани обратилась жительница села Мысхако.

Поворотный кронштейн для светильника установили на улице Школьной 18 января. Также сделали четыре опоры и установили пять светильников на переходах на улице Шоссейной.

«Мы постарались выполнить поручение губернатора в кратчайшие сроки. Безопасность пешеходных зон — задача, которую необходимо решать комплексно. Освещение таких участков и обустройство дорожных знаков — важная работа для снижения уровня аварийности на дорогах. Обязательно сохраним такой комплексный подход в решении других задач по благоустройству города», — цитирует мэра Новороссийска Андрея Кравченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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