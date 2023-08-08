Кондратьев: в легкую промышленность нужно привлекать молодежь

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 августа с рабочей поездкой посетил предприятие в станице Ленинградской, где выпускают различные виды спецодежды.

Губернатор обсудил с руководством компании планы по расширению производства. Он отметил, что для работы на полную мощность нужно привлекать молодых специалистов.

«Предприятия легкой промышленности должны работать на полную мощность, расти и развиваться. Для этого нужно привлекать молодежь. Сегодня рабочие руки важны как никогда, необходимо решать проблему дефицита кадров. Тем более, когда есть заказы, рынок сбыта. В этом залог успеха», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Сейчас на этом предприятии работают более 90 человек, в основном — швеи. В цехах установлено современное оборудование. Фабрика обеспечена заказами, в планах наращивание мощности и поэтапное увеличение численности сотрудников до 250 человек до конца этого года, до 440 человек до конца следующего.

Как заверила директор предприятия Елена Полохина, будущих сотрудников здесь научат всему необходимому. Для обучения имеются специальные учебные линии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 августа губернатор проводит рабочий день в Ленинградском районе. Вениамин Кондратьев осмотрел спортивные объекты станицы Ленинградской, оценил итоги уборочной кампании одного из передовых сельхозпредприятий «Теплый стан» в хуторе Восточном и осмотрел зернохранилище хозяйства.