Кондратьев посетил фермерское хозяйство в Ленинградском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил итоги уборочной кампании одного из передовых сельхозпредприятий «Теплый стан» в хуторе Восточном и осмотрел зернохранилище хозяйства.

По словам главы региона, в этом году уборка урожая далась сложно. Проливные дожди буквально выхолащивал зерно, но тем ценнее урожай.

«Благодаря таким хозяйствам даже в непростых погодных условиях у края в целом получился хороший результат — 11,3 млн т. Мы своевременно завершили страду и, уверен, сможем накормить себя и другие регионы страны. Это обеспечит нам экономическую стабильность», — отметил губернатор.

Сельхозпредприятия Ленинградского района собрали 410 тыс. т зерна. По словам главы КФХ Владимира Шипулина, погода подстегивала, завершили уборку рано — еще 1 августа. Урожайность пшеницы составила порядка 50 центнера с гектара.

«Высокую урожайность получили за счет использования местных сортов пшеницы. Тесно сотрудничаем с кубанскими учеными, закупаем элитные сорта», — сказал фермер.

Вениамин Кондратьев отметил, что у аграриев на Кубани есть неоспоримое преимущество — это возможность в полной мере использовать результаты труда местных селекционеров. Устойчивые и высокопродуктивные местные сорта демонстрируют свою эффективность на полях. Благодаря этому Кубань стала независимой от импорта семян пшеницы и ячменя.

В Ленинградском районе валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил около 410 тыс. т при средней урожайности 58,8 центнеров с гектара, озимой пшеницы — более 368 тыс. т. Аграрии муниципалитета намолотили 35% пшеницы третьего класса, 60% — четвертого и 5% — пятого, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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