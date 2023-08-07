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Кондратьев: Краснодарский край одним из первых завершил уборочную кампанию

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-krasnodarskij-kraj-odnim-iz-pervyh-zavershil-uborochnuyu-kampaniyu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Кондратьев: Краснодарский край одним из первых завершил уборочную кампанию
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 7 августа сообщил о том, в регионе завершилась уборка зерновых.

«В этом году жатву проводили в непростых условиях — в разгар страды прошли сильные ливни. Но несмотря на непогоду, получилось собрать хороший урожай. Наши аграрии намолотили 11,3 млн тонн зерновых и зернобобовых», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона также поблагодарил хлеборобов, которые день и ночь работали в полях.

«Благодаря нашим хлеборобам, селекционерам, комбайнерам и трактористам Кубань сможет накормить хлебом и себя, и страну», — добавил Кондратьев.

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