Кондратьев: нужно предусмотреть деньги в бюджете и начать реконструкцию стадиона в станице Ленинградской

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 8 августа с рабочей поездкой осмотрел спортивные объекты станицы Ленинградской.

В спорткомплексе «Лидер», который построили рядом с центральным стадионом, различными видами спорта занимаются около 830 человек. Их подготовку проводят 20 тренеров. Общая площадь спортобъекта — 3,5 тыс. кв. м.

«Спорткомплекс небольшой, но возможностей у жителей здесь много. Каждый может выбрать для себя практически любой вид занятий. Спорт формирует характер, учит работать в команде, делает ребят сильнее, дает им возможность раскрыть потенциал, поверить в свои силы. Наша задача — создать им все условия для побед», — подчеркнул Кондратьев.

Также губернатор осмотрел стадион, построенный еще в 1972 году. Ему представили презентацию по реконструкции объекта.

«Проект хороший. Готов поддержать. Теперь надо его успешно реализовать. Необходимо предусмотреть деньги в краевом бюджете и начать строить. Здесь формируется спортивный городок — многофункциональный и, безусловно, необходимый жителям. Важно, чтобы спорткомплекс, Центр единоборств и обновленный стадион стали предметом гордости для станичников», — отметил глава региона.

Кроме того, сейчас рядом со стадионом строят Центр единоборств, где будут залы для занятий самбо, дзюдо и вольной борьбой. Готовность объекта составляет 72%. Его достроят до конца этого года.

На сегодняшний день в Ленинградском районе действуют 4 спортшколы, в них тренируются более 2,6 тыс. детей. Всего в различных видах спорта заняты более 33 тыс. жителей муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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