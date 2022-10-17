Кондратьев: в Ейске все желающие жильцы пострадавшего дома обеспечены местами в ПВР
Происшествия
18.10.2022 02:22
Все, кому некуда было пойти после ЧП на улице Коммунистической в Ейске, обеспечены местами в пунктах временного размещения.
Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который продолжает работать на месте происшествия.
«Мы обеспечили всех желающих местами в пунктах временного размещения. Они также будут обеспечены трехразовым горячим питанием. Постараемся создать максимально комфортные условия. Все, что необходимо людям, чтобы пережить эту ситуацию», — рассказал губернатор журналистам.
По информации главы Ейского района Романа Бублика, в ПВР разместились 19 человек.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», для организации временного размещения в Ейске оперативно подготовили шесть пунктов.
Какие выплаты положены пострадавшим при падении самолета в Ейске, читайте здесь.
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