Кондратьев: в Ейске все желающие жильцы пострадавшего дома обеспечены местами в ПВР

Кондратьев: в Ейске все желающие жильцы пострадавшего дома обеспечены местами в ПВР

Все, кому некуда было пойти после ЧП на улице Коммунистической в Ейске, обеспечены местами в пунктах временного размещения.

Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который продолжает работать на месте происшествия.

«Мы обеспечили всех желающих местами в пунктах временного размещения. Они также будут обеспечены трехразовым горячим питанием. Постараемся создать максимально комфортные условия. Все, что необходимо людям, чтобы пережить эту ситуацию», — рассказал губернатор журналистам.

По информации главы Ейского района Романа Бублика, в ПВР разместились 19 человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для организации временного размещения в Ейске оперативно подготовили шесть пунктов.

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