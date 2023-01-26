Кондратьев: ситуация на Кубани под контролем и не требует дополнительных ограничений

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 января провел заседание оперштаба в рамках среднего уровня реагирования, введенного в регионе по указу президента РФ.

Глава Кубани подчеркнул, что ситуация находится под контролем и не требует дополнительных ограничений.

«Благодарю силовые структуры и службы за слаженную работу. Вместе с тем, важно не терять бдительность, делать все, чтобы жители и гости края чувствовали себя в полной безопасности. В готовности должны находиться все силы и средства для реагирования на любые возможные происшествия», — сказал Кондратьев.

Особое внимание он уделил мерам безопасности на курортах. Губернатор подчеркнул необходимость усиленной охраны гостиниц, здравниц и объектов транспортной инфраструктуры.

«Необходимо еще раз обратить внимание на охрану средств размещения. Особенно детских здравниц, а также объектов транспортной инфраструктуры — железнодорожные вокзалы, аэропорт в Сочи, который сегодня принимает большое число пассажиров. Важно, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности», — сказал губернатор.

В ходе заседания обсудили работу региональной системы оповещения. В настоящее время оборудование установлено в 37 муниципалитетах. Глава края подчеркнул, что до конца года система должна работать по всему региону.

В заседании участвовали глава УФСБ РФ по Краснодарскому краю Сергей Захарихин, руководитель СУ СК РФ по региону Андрей Маслов, первый зампрокурора края Павел Гвоздев, врио начальника Росгвардии по краю Сергей Токарев. Также врио замначальника ГУ МВД России по краю Алексей Чебураков, начальник Управления на транспорте МВД России по ЮФО Игорь Авдеев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор по краю Евгений Гулиев, вице-губернаторы, главы профильных министерств и ведомств муниципалитетов.

Алексей Чебураков рассказал, что ГУ МВД по Краснодарскому краю увеличили количество патрулей. В Темрюкском районе, где действует «желтый» уровень террористической опасности, ведут досмотр всего транзитного транспорта. Игорь Авдеев сообщил, что весь личный состав управления на транспорте работает в усиленном режиме. Особое внимание уделяется работе Керченской переправы, а также обследованию объектов ж/д транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в связи с введением среднего уровня реагирования в Краснодаре ограничено движение маломерных судов. Также на Кубани запретили запуск беспилотных летательных аппаратов.