В связи со средним уровнем реагирования в Краснодаре ограничат движение маломерных судов

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Ограничить с 00:00 22 декабря 2022 года эксплуатацию маломерных судов в акватории Краснодарского водохранилища и ниже по течению реки Кубань до Яблоновского моста в границах территории Краснодарского края до особого распоряжения», — говорится в документе.

Согласно постановлению, ограничение движения маломерных судов в Краснодаре необходимо для обеспечения общественной безопасности и усиления охраны общественного порядка в соответствии с Указом президента РФ от 19 октября о введении в Краснодарском крае среднего уровня реагирования.

Контроль за выполнением данного постановления возложили на вице-губернатора Кубани Александра Власова.

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