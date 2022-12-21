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В связи со средним уровнем реагирования в Краснодаре ограничат движение маломерных судов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-svyazi-so-srednim-urovnem-reagirovaniya-v-krasnodare-ogranichat-dvizhenie-malomernyh-sudov
В связи со средним уровнем реагирования в Краснодаре ограничат движение маломерных судов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Ограничить с 00:00 22 декабря 2022 года эксплуатацию маломерных судов в акватории Краснодарского водохранилища и ниже по течению реки Кубань до Яблоновского моста в границах территории Краснодарского края до особого распоряжения», — говорится в документе.

Согласно постановлению, ограничение движения маломерных судов в Краснодаре необходимо для обеспечения общественной безопасности и усиления охраны общественного порядка в соответствии с Указом президента РФ от 19 октября о введении в Краснодарском крае среднего уровня реагирования.

Контроль за выполнением данного постановления возложили на вице-губернатора Кубани Александра Власова.

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