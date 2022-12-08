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Запрет на запуск квадрокоптеров в Краснодарском крае вступит в силу 12 декабря

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-12-dekabrya-v-krasnodarskom-krae-zapretyat-zapuskat-v-nebo-kvadrokoptery
Запрет на запуск квадрокоптеров в Краснодарском крае вступит в силу 12 декабря
Фото unsplash.com

Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Постановляю: временно запретить с 00:00 12 декабря 2022 года использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края», — говорится в тексте документа.

С 12 декабря запускать в небо квадрокоптеры на Кубани смогут только сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организации, выполняющие гособоронзаказ.

Временный запрет на использование квадрокоптеров в Краснодарском крае вводят для обеспечения общественной безопасности и усиления охраны общественного порядка в регионе.

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