Запрет на запуск квадрокоптеров в Краснодарском крае вступит в силу 12 декабря
Общество
08.12.2022 14:32
Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Постановляю: временно запретить с 00:00 12 декабря 2022 года использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края», — говорится в тексте документа.
С 12 декабря запускать в небо квадрокоптеры на Кубани смогут только сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организации, выполняющие гособоронзаказ.
Временный запрет на использование квадрокоптеров в Краснодарском крае вводят для обеспечения общественной безопасности и усиления охраны общественного порядка в регионе.
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