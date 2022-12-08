Запрет на запуск квадрокоптеров в Краснодарском крае вступит в силу 12 декабря

Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Постановляю: временно запретить с 00:00 12 декабря 2022 года использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Краснодарского края», — говорится в тексте документа.

С 12 декабря запускать в небо квадрокоптеры на Кубани смогут только сотрудники органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также организации, выполняющие гособоронзаказ.

Временный запрет на использование квадрокоптеров в Краснодарском крае вводят для обеспечения общественной безопасности и усиления охраны общественного порядка в регионе.

Читайте также: в Анапе местные жители обеспокоились, приняв итальянский административный самолет за беспилотник.