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В Анапе очевидцы обеспокоились, приняв итальянский административный самолет за беспилотник

Происшествия
19.10.2022 14:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-ochevidtsy-obespokoilis-prinyav-italyanskij-administrativnyj-samolet-za-bespilotnik
В Анапе очевидцы обеспокоились, приняв итальянский административный самолет за беспилотник
Фото t.me/MoreOz

Летательный аппарат в небе над Анапой местные жители заметили днем 19 октября. Он пролетел над поселком Витязево в районе аэропорта.

Некоторые очевидцы подумали, что над Анапой летает беспилотник. Один из местных блогеров обеспокоился и сообщил о летательном аппарате в службу 112. По его словам, «беспилотник» издавал громкие звуки.

Однако один из пользователей выяснил, что 19 октября в небе над Анапой пролетел итальянский административный самолет Piaggio P.180 Avanti II. Это самый быстрый из выпускаемых сегодня серийных винтовых самолетов. Его скорость 750 км/ч.

В России Piaggio P.180 Avanti использует госкорпорация по организации воздушного движения для летной инспекции.

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