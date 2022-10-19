В Анапе очевидцы обеспокоились, приняв итальянский административный самолет за беспилотник
Происшествия
19.10.2022 14:56
Летательный аппарат в небе над Анапой местные жители заметили днем 19 октября. Он пролетел над поселком Витязево в районе аэропорта.
Некоторые очевидцы подумали, что над Анапой летает беспилотник. Один из местных блогеров обеспокоился и сообщил о летательном аппарате в службу 112. По его словам, «беспилотник» издавал громкие звуки.
Однако один из пользователей выяснил, что 19 октября в небе над Анапой пролетел итальянский административный самолет Piaggio P.180 Avanti II. Это самый быстрый из выпускаемых сегодня серийных винтовых самолетов. Его скорость 750 км/ч.
В России Piaggio P.180 Avanti использует госкорпорация по организации воздушного движения для летной инспекции.
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