В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ

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Об этом 22 сентября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, ситуация в регионе находится под полным контролем.

«Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ», — написал Аксенов в Telegram.

В соцсетях появилась информация, что один из украинских беспилотников сбили около Джанкоя.

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