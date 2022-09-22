В трех районах Крыма сбили беспилотники ВСУ
Происшествия
22.09.2022 12:41
Об этом 22 сентября сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, ситуация в регионе находится под полным контролем.
«Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ», — написал Аксенов в Telegram.
В соцсетях появилась информация, что один из украинских беспилотников сбили около Джанкоя.
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