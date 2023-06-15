Кондратьев: путь на курорты Кубани и Крыма станет короче, быстрее и комфортнее

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 15 июня принял участие в запуске движения по Дальнему западному обходу Краснодара. В формате видеоконференции в открытии трассы участвовали президент РФ Владимир Путин и зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Марат Хуснуллин отметил. что открытие обхода даст толчок развитию жилищного строительства в Краснодарском крае.

«По итогам последних трех лет регион уверенно занимает лидирующие места в этой сфере и перевыполняет показатели нацпроекта по вводу жилья на душу населения. Опережающее строительство стало возможным благодаря системным решениям: это гибкое управление вложениями, опережающее финансирование дорожной инфраструктуры, своевременная компенсация затрат в связи с ростом стоимости строительных ресурсов. Хочу поблагодарить региональные команды — мы с губернатором работаем одной командой. Строители, несмотря на то что последний месяц край заливало дождем, работали в сложнейших условиях и «вырвали» эту дорогу, чтобы дать возможность туристам поехать к морю», — сказал Марат Хуснуллин.

Глава Кубани напомнил, что объект сдали в эксплуатацию на полгода раньше срока.

«Благодарен главе государства и Марату Хуснуллину за особое внимание к развитию транспортной инфраструктуры нашего края — обход сдан в эксплуатацию на полгода раньше намеченного срока. Это более 50 км совершенно новой дороги, построенной за 2,5 года. Огромное спасибо и всем, кто участвовал в этой большой стройке — рабочим, инженерам, специалистам-дорожникам. Уверен, жители и гости края по достоинству оценят этот участок дороги. Путь на курорты Краснодарского края и Крыма станет короче, быстрее и комфортнее», — написал Кондратьев в Telegram.

Дальний Западный обход Краснодара соединяет трассу М-4 «Дон» и автодорогу А-289 Краснодар – Темрюк. Протяженность четырехполосной трассы составляет 52 км. Дорога позволит перенаправить в обход Краснодара весь транзитный транспорт. Это позволит улучшить экологическую ситуацию, увеличить пропускную способность краснодарской агломерации и сократить время в пути к Черноморскому побережью и Крымскому мосту.

На объекте возвели 24 искусственных сооружения. Это мосты и путепроводы, сельскохозяйственные переезды. Также здесь переустроили системы мелиорации. На пике строительства на объекте работали более 1 тыс. 200 специалистов и свыше 300 единиц техники.

Для строительства использовали более 10 млн т грунта, более 2 млн т гравийно-песчаной и 1 млн т асфальтобетонной смеси. На всем протяжении трассы установили разделительную полосу, 1 тыс. 750 опор освещения.

Заказчиком объекта выступал ГК «Автодор», генеральной подрядной организацией – АО «Донаэродорстрой», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент РФ по видеосвязи принял участие в запуске движения по Дальнему западному обходу Краснодара. Проезд по участку, проходящему у станицы Марьянской, хутора Копанского, станицы Нововеличковской и Новотитаровской обойдется водителям от 300 до 900 рублей в зависимости от категории ТС.