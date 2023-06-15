Президент РФ по видеосвязи принял участие в запуске движения по Дальнему западному обходу Краснодара
Автомобильное движение на Дальнем западном обходе Краснодара и обходе Аксая в Ростовской области открыли 15 июня.
В открытии движения по Дальнему западному обходу Краснодара принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Владимир Путин по видеосвязи отметил, что запуск новых и современных, более удобных скоростных трасс состоялся со значительным опережением графика.
«Магистрали будут служить людям, работать на рост экономики и повышение качества жизни людей. Они улучшат связанность городов и поселков, существенно сократят время для туристов, которые едут отдыхать на курорты Крыма и Кубани. В целом, ощутимо повысят транспортный, промышленный, аграрный потенциал регионов Юга России. Я благодарю всех, кто участвовал в создании этих важных объектов за добросовестный труд. Проектировщики, строители, управленцы успешно справились с поставленными задачами, обеспечили необходимые темпы и качество», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что это – часть масштабной работы по строительству современных дорог, по развитию транспортной инфраструктуры во всех регионах РФ. Путин напомнил, что в прошлом году было отремонтировано порядка 6 тыс. 200 км федеральных трасс и свыше 20 тыс. км региональных автодорог. Помимо этого построили и отремонтировали 400 км федеральных трасс и 1 тыс. 200 км дорог регионального значения.
«Рассчитываю, что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем – база для этого создана хорошая. Результаты первых месяцев текущего года показывают, что работа по ремонту дорог в рамках профильного нацпроекта«Безопасные качественные дороги» идет с превышением темпов прошлого, причем рекордного по объемам, года», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», стоимость проезда по Дальнему западному обходу Краснодара составит от 300 до 900 рублей.