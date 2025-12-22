Кондратьев провел заседание оперштаба из-за атаки БПЛА на Темрюкский район

Заседание оперативного штаба под руководством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева прошло ночью 22 декабря из-за атаки украинских беспилотников на Темрюкский район.

Заседание штаба состоялось сразу после падения фрагментов дронов в поселке Волна. Там на одном из терминалов произошли возгорания. Повреждения получили два причала, два судна и трубопровод. Пострадавших нет.

В заседании оперштаба приняли участие профильные службы и ведомства, вице-губернаторы и собственник пострадавшего портового комплекса Мишель Литвак.

По поручению Кондратьева на место для координации работ выехал вице-губернатор Дмитрий Маслов.

В Темрюкском районе продолжается ликвидация возгораний. На месте работают оперативные и специальные службы. Ситуация находится под личным контролем губернатора, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обломки сбитого беспилотника упали на территории Темрюкского района. Повреждения получил трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна. Возник пожар. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пострадавших нет. Также повреждения получили два причала и два судна. Всех, кто был на борту кораблей, эвакуировали. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет. На причалах возникли возгорания площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м.

Подпишись, здесь всегда интересно.