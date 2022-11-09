Кондратьев поздравил Евгения Наумова с вступлением в должность мэра Краснодара

Евгений Наумов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Нового главу краевой столицы 9 ноября выбрали депутаты тайным голосованием на 47-м внеочередном заседании гордумы.

Первый вице-губернатор Игорь Галась на торжественном мероприятии, посвященном вступлению Наумова в должность, зачитал поздравление губернатора Вениамина Кондратьева. Также он вручил Наумову удостоверение и поздравил с избранием.

«Вы проявили себя как эффективный и волевой управленец, который вникает в проблемы жителей, берет на себя ответственность за их решение. Именно такой сильный и надежный руководитель нужен сегодня Краснодару. Уверен, лидерские и деловые качества, опыт, который Вы приобрели в команде края, помогут уверенно вести город-миллионник вперед. Сохранить рост экономики в условиях новых вызовов и темпы строительства социальных объектов», — сказано в поздравлении губернатора.

В ответном слове Евгений Наумов поблагодарил главу Кубани за поддержку.

«Знаю, что способен принести своему родному городу пользу. Спасибо губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву за то, что поддержал мое решение. Я знаю, как необходимо действовать, чтобы Краснодар продолжал идти вперед, устойчиво развивались экономика, социальная сфера, без перебоев работали предприятия, а жизнь людей становилась комфортнее. Будем использовать все возможные инструменты и механизмы. Участвовать в национальных проектах, федеральных и краевых программах. Общими усилиями мы достигнем новых высот в развитии любимого города», — цитирует Наумова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 октября Кондратьев поддержал решение Евгения Наумова выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Краснодара. Всего подали заявки 14 кандидатов. В финале осталось пять претендентов, которых по результатам отбора определила конкурсная комиссия. Двое из них на заседании сняли свои кандидатуры в пользу Наумова. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 40 человек.

Подробнее о том, кто такой Евгений Наумов, можно узнать здесь.