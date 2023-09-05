Кондратьев поручил разобраться с самовольным захватом земель лесного фонда в Геленджике

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 сентября посетил место лесного пожара на склоне Маркотх в Геленджике.

Глава региона поблагодарил всех, кто двое суток помогал бороться с пожаром.

«Совместными усилиями нам удалось избежать жертв, не допустить перехода огня на жилые дома. На прошлой неделе курорт лишился около 100 гектаров уникального реликтового леса, на восстановление которого уйдут десятилетия. Сегодня важно вынести урок из этой ситуации. Понять, как мы среагировали на пожар и что могли сделать, чтобы его предотвратить», — подчеркнул губернатор.

По словам вице-губернатора Сергея Власова, пожар, предположительно, произошел в частном доме, затем из-за сильного ветра перекинулся на лес.

Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что дома здесь вплотную примыкают к горе. Подобный пожар может повториться при любой искре, отметил губернатор.

«Это вопрос к муниципальному контролю, который допустил подобную застройку. Сегодня мы должны отделить лес от жилья, поставить точку с самовольным захватом лесного фонда. Прошу краевые ведомства совместно с местной властью проверить пересечение границ земель различных категорий, региональным коллегам — дать оценку сложившейся ситуации», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось днем 29 августа из-за местного жителя, который оголял провода, чтобы сдать на металлолом, и сжигал изоляцию. К утру 30 августа площадь пожара увеличилась до 30 гектаров. Пожар удалось ликвидировать 31 августа к 11:00. Площадь пожара оценивается примерно в 100 га. В тушении были задействованы 3 вертолета Ми-8 и 2 самолет-амфибия Бе-200 МЧС, которые сбросили 1 млн 508 тыс. л воды. К работам привлекли около 500 человек и 90 единиц техники. Пожар нанес большой урон окружающей среде. Выгорели уникальные растения. Только на частичное восстановление леса уйдет 10 лет, а вернуть прежний вид получится минимум через 70.