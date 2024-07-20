Кондратьев: подача электроэнергии в край зависит от работы Ростовской АЭС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев указал на объективные причины перебоев с электроснабжением в регионе.

Глава Кубани отметил, что из-за аномальной жары нагрузка на энергосистему сейчас колоссальная. Но главное, есть фактор на который край не может воздействовать.

«Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев с электроснабжением. Есть объективные причины — нехватка существующих мощностей в период пиковых нагрузок, но есть и фактор, на который регион не может повлиять, — подача электроэнергии в край зависит в том числе от работы Ростовской АЭС», — отметил Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона сообщил, что постоянно получает доклады от энергетиков края.

«Там, где это возможно, аварийные бригады устраняют поломки в кратчайшие сроки. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского. По моему поручению там находится мэр города Евгений Наумов, который постоянно докладывает об обстановке», — добавил Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители близлежащих домов вышли на улицу Краеведа Соловьева и прилегающие к ней и требовали восстановления энергоснабжения. Мэр Краснодара приехал к жителям и пообещал остаться на Краеведа Соловьева пока не дадут свет.