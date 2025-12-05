Кондратьев: на Кубани должен быть храм, посвященный участникам спецоперации

В ходе «Прямой линии» 5 декабря губернатор Вениамин Кондратьев прокомментировал строительство храмового комплекса в Юбилейном микрорайоне Краснодара.



Глава региона отметил, что новый храм важен не только для местных жителей, но и для участников спецоперации, среди которых много верующих людей.

«Еще пять лет назад там, где сейчас парк, стояло восемь высоток. А сейчас в красивом месте на берегу реки появится храм. Мы не могли не откликнуться на обращение наших бойцов, участников СВО. У нас есть войсковые батюшки, это их просьба», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что храм станет духовным центром, где в том числе защитники Отечества будут встречаться с подрастающим поколением. Проектом предусмотрен зал на 500 мест — в нем планируют проводить мероприятия, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи.

Вениамин Кондратьев отметил, что генпланом Краснодара предусмотрено строительство и других храмов.

«Мы уже предусмотрели места для храмов в рамках генплана Краснодара. И они будут строиться. Мы должны верой своей гордиться. Кубань всегда была православным регионом», — сказал глава региона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», храм в ЮМР Краснодара станет самым высоким в России среди посвященных бойцам СВО. Планируется, что высота храма с учетом дополнительной опоры и верха креста составит 70 м. Строительство комплекса начнется в 2026 году.

