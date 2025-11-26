Строительство храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара стартует в 2026 году

На православной карте Кубани появляется больше точек притяжения. За последние годы во многих городах, станицах и хуторах открылись десятки храмов.

Андреевский парк в Геленджике — это удивительно красивое место, которое встречает туристов сразу на въезде на курорт. Отсюда видно весь город и бухту. В самом центре зоны отдыха — памятник Андрею Первозванному. Именно в честь него и назван парк. Рядом величаво возвышается одноименный собор. К нему ведут украшенные белоснежными перилами лестницы.

— Когда люди приезжают, чтобы побывать в парке, и видят такую красоту рядом, то они заходят в храм, многие удивляются.

Восхищаются и другим парком — Крещенским в Анапе. Здесь всегда многолюдно. Часть отдыхающих приходит полюбоваться красотами курорта, другие помолиться в храм Святого равноапостольного князя Владимира. Такое слияние церковной тематики и зоны отдыха многим по душе.

— Просто красивейшее место, я очень доволен и храмом, и парком.

— Аура настраивает на божественное, нам тут очень нравится.

Эти примеры показывают, как духовные центры, если они грамотно вписаны в благоустроенные территории, становятся новыми достопримечательностями. Как и хорошо известный каждому жителю Краснодара храм Рождества Христова. Четверть века назад не все жители микрорайона были согласны с его строительством, а сейчас — это один из центров притяжения всего города, известный культурный центр.

Храм в Юбилейном микрорайоне проектировал заслуженный архитектор России Юрий Субботин.

«Народ как-то прозрел, что без Бога — ни шагу из дома», — отмечает заслуженный архитектор России, епархиальный архитектор Екатеринодарской и Кубанской епархии Юрий Субботин.

Вместимость действующего храма Рождества Христова — 500 человек, в нем уже давно не хватает места всем желающим. Сейчас в Юбилейном готовятся к строительству нового храма — белого собора на берегу реки. Уже по проектным изображениям видно, что храм и прилегающий парк совершенно точно будут достопримечательностью Краснодара.

«О планах построить большой храм стало известно год назад, во время обсуждения нового генплана города. Для этого в 2024 году выделили 2 га под строительство церкви. Вдоль набережной сделают берегоукрепление. Скорее всего в следующем году начнется первый этап работ», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Строительство должно начаться уже в следующем году. Это будет самый высокий храм в Краснодаре. Высота — 57 м, площадь застройки 1,3 га. Особое внимание уделят благоустройству территории. К храму будет прилегать большой парк площадью около 4 га без каких-либо заборов. Существующую зеленую зону продлят в сторону Тургеневского моста, вся набережная будет и дальше открыта для всех желающих. При озеленении максимально сохранят деревья, которые там уже растут, как это было сделано в Геленджике и Анапе. В этих городах новые храмы и прилегающие к ним парки стали достопримечательностями, которыми восхищаются и местные жители и гости курортов.

