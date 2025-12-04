Храм в ЮМР Краснодара станет самым высоким в России среди посвященных бойцам СВО

Новый храмовый комплекс, который построят в Юбилейном микрорайоне Краснодара, будет посвящен участникам спецоперации и всему российскому воинству.

Тематику учтут в том числе во внутреннем убранстве и подборе икон, сообщили в Екатеринодарской епархии. Планируется, что высота храма составит более 50 м — он станет самым высоким среди храмов, посвященных бойцам СВО.

Как отметил руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринодарской епархии, протоиерей Иоанн Воронов, храмовый комплекс станет важным центром духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

Проектом предусмотрено создание памятных мест, которые будут посвящены военнослужащим, погибшим при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. В подборе икон акцент сделают на исторических событиях, рассказывающих о помощи иконы Божией Матери на полях сражений.

В храмовом комплексе оборудуют актовый зал, где будут проводить социальные, образовательные и патриотические мероприятия, а также организуют досуг и занятия допобразования для подрастающего поколения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара начнется в 2026 году. Это будет самый высокий храм в Краснодаре. Высота — 57 м, площадь застройки 1,3 га. Особое внимание уделят благоустройству территории. К храму будет прилегать большой парк площадью около 4 га без каких-либо заборов.

