Кондратьев: Краснодарский край не оставит в беде жителей Харьковской области

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань, по уточненным данным, приняла 185 жителей Харьковской области, которые решили эвакуироваться из-за обострения ситуации в зоне спецоперации. По поручению губернатора Вениамина Кондартьева их разместили в одном из санаториев Ейска.

«Кубань всегда славилась своим радушием и готовностью придти на помощь в трудную минуту. Так было и всегда будет. Часть семей с детьми из Харьковской области — уже в нашем крае. И, если это понадобится, мы готовы и в дальнейшем принять и помочь всем, кому это нужно. Оказать внимание и поддержку, обеспечить достойные условия проживания», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям ДНР, ЛНР, Харьковской области и освобожденных территорий Украины. Всего более 950 т вещей, продуктов и стройматериалов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», большинство взрослых, кто разместился в Ейске, планируют остаться в регионе и устроиться здесь на работу. Дети, которые ранее выехали из Харьковской области на отдых в Краснодарский край, останутся там до смены обстановки.