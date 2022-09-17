Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Более 150 переселенцев из Харьковской области разместили в санатории Ейска

Политика
17.09.2022 11:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-150-pereselentsev-iz-harkovskoj-oblasti-razmestili-v-sanatorii-ejska
Более 150 переселенцев из Харьковской области разместили в санатории Ейска

Всех, кто пожелал эвакуироваться из Изюма и Купянска, перевезли на безопасную территорию. Часть из них разместили в здравнице Ейска — это 150 человек, взрослые и дети.

Сейчас люди обживаются на новом месте, привыкают к условиям. Большинство из них планируют остаться в Краснодарском крае, устроиться на работу.

В настоящее время решается вопрос об устройстве детей в местные школы и детские сады.

— Здесь очень хорошо: кормят, комнаты. Спасибо большое за теплый прием. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дети, которые ранее выехали из Харьковской области на отдых в Краснодарский край, будут находиться здесь до смены обстановки.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
Андрей Алексеенко рассказал, как проходила эвакуация жителей Харьковской области
Андрей Алексеенко рассказал, как проходила эвакуация жителей Харьковской области
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
Власти Армавира отменили праздничный салют ко Дню города
В Краснодаре проходит зональный этап Кубка губернатора по гандболу
В Краснодаре проходит зональный этап Кубка губернатора по гандболу
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  2. Владимир Познер опроверг информацию о своей госпитализации
  3. В Краснодаре из-за жары ярмарки выходного дня работают по летнему режиму
  4. В Туапсинском районе туриста из Москвы арестовали на сутки за непристойное поведение на пляже
  5. Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назвал слова Зеленского «провокацией»
  6. В Армавире мужчина ранил врача ножом, а после попытался покончить с собой
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях