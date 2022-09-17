Более 150 переселенцев из Харьковской области разместили в санатории Ейска
Политика
17.09.2022 11:55
Всех, кто пожелал эвакуироваться из Изюма и Купянска, перевезли на безопасную территорию. Часть из них разместили в здравнице Ейска — это 150 человек, взрослые и дети.
Сейчас люди обживаются на новом месте, привыкают к условиям. Большинство из них планируют остаться в Краснодарском крае, устроиться на работу.
В настоящее время решается вопрос об устройстве детей в местные школы и детские сады.
— Здесь очень хорошо: кормят, комнаты. Спасибо большое за теплый прием.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», дети, которые ранее выехали из Харьковской области на отдых в Краснодарский край, будут находиться здесь до смены обстановки.
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