Более 150 переселенцев из Харьковской области разместили в санатории Ейска

Более 150 переселенцев из Харьковской области разместили в санатории Ейска

Всех, кто пожелал эвакуироваться из Изюма и Купянска, перевезли на безопасную территорию. Часть из них разместили в здравнице Ейска — это 150 человек, взрослые и дети.

Сейчас люди обживаются на новом месте, привыкают к условиям. Большинство из них планируют остаться в Краснодарском крае, устроиться на работу.

В настоящее время решается вопрос об устройстве детей в местные школы и детские сады.

— Здесь очень хорошо: кормят, комнаты. Спасибо большое за теплый прием.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дети, которые ранее выехали из Харьковской области на отдых в Краснодарский край, будут находиться здесь до смены обстановки.