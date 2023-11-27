Кондратьев: движение поездов на побережье под Сочи восстановят к ночи 27 ноября

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, когда будет восстановлено нарушенное из-за стихии движение пассажирских поездов на участке Лазаревская — разъезд Водопадный.

«По информации РЖД, полностью движение будет восстановлено как обычное движение к 22:00 по московскому времени», — сказал Вениамин Кондратьев.

Глава региона добавил, что ожидающих возобновления движения в Туапсе пассажиров обеспечили горячим питанием и комфортными условиями, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 26 ноября на побережье с районе Сочи обрушился мощный шторм. На участке железной дороги между Лазаревским и Дагомысом упали деревья, на перегоне Адлер — Хоста отключилась контактная сеть. В районе станции Лазаревская штормом размыло железнодорожные пути. В результате движение поездов между Адлером и Туапсе временно приостановили. Утром 27 ноября задерживались около 50 пассажирских поездов. На вокзалах Краснодар-1, Туапсе, Ростов-Главный и Сальск выдали уже более 8 тыс. продуктовых наборов.

Днем 27 ноября движение поездов на участке Лазаревская — Водопадный восстановили по одному пути. Сейчас в Сочи задерживается отправление 27 пассажирских поездов. Между Адлером и Туапсе отменили 21 электричку и сократили маршрут еще шести.