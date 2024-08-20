Кондратьев 20 августа посетит предприятия и соцобъекты в Белоглинском районе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 августа отправился с рабочей поездкой в Белоглинский район.

Это один из самых маленьких и удаленных от краевого центра муниципалитетов, отметил глава Кубани. Основа его экономики — сельское хозяйство и пищевая промышленность.

«Планирую посетить аграрные предприятия и социальные объекты. На встрече с жителями обсудим проблемные вопросы», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

По итогам прошлого года среди муниципалитетов Кубани Белоглинский район занял 21 место по социально-экономическому развитию, добившись положительной динамики выше среднекраевого уровня в сельском хозяйстве, строительстве, транспортировке и хранении продукции.

Кроме того, прибыль предприятий района за год выросла на 11,3%, а уровень газификации превысил 88%, что также выше средних показателей по региону, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Поездку по Белоглинскому району Вениамин Кондратьев начал с посещения предприятия «Белагропром». Линия розлива здесь работает на оборудовании, произведенном в Краснодарском крае. Также глава региона заехал в ЛПХ местной предпринимательницы, которая с помощью господдержки приобрела оборудование для разведения перепелов.

«Сегодня она держит больше 500 голов этих птиц, а также 7 буренок. Из молока делает сыры, творог, сливки и сливочное масло. Это чистая и — главное — безопасная местная продукция. Обязательно продолжим поддерживать наших сельхозпроизводителей», — подчеркнул Кондратьев в своих соцсетях.

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