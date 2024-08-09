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Благоустройство парка в Белоглинском районе выполнили уже на 80%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/blagoustrojstvo-parka-v-beloglinskom-rajone-vypolnili-uzhe-na-80
Благоустройство парка в Белоглинском районе выполнили уже на 80%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зеленую зону на улице Ратимова в станице Успенской приводят в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, работы по благоустройству общественной территории завершили уже более чем на 80%. Уже совсем скоро это место станет центром притяжения для более 4 тыс. жителей станицы.

«Сделали пешеходные дорожки. В ближайшее время начнут установку детских игровых комплексов и тематических скульптурных композиций», — отметил Шапошник.

Также здесь установят фонтан с питьевой водой. Заключительным этапом станет озеленение территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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