Благоустройство парка в Северском районе завершат в октябре

Общественную зону на пересечении улиц имени Ленина и Пионерской в поселке Ильском обновляют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Как рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник, к работам по благоустройству парка приступили в апреле. Завершить их рассчитывают уже в октябре текущего года.

«Уложили тротуарную плитку на пешеходных дорожках. Начали менять ограждения и устанавливать арки главного входа. Для безопасности в парке появятся камеры видеонаблюдения», — сообщил Шапошник.

Кроме того, в зеленой зоне Ильского появятся модульные беседки, новая аллея, топиарии и детская площадка возле центрального входа. Также в восточной части парка предусмотрели зону отдыха с цветником в центре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новый парк появится в поселке Саук-Дере Крымского района.