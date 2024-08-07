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Новый парк появится в поселке Саук-Дере Крымского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-park-poyavitsya-v-poselke-sauk-dere-krymskogo-rajona
Видео канала «Кубань 24»

Общественную зону отдыха продолжают обустраивать около местного Дома культуры.

На объекте уже уложили тротуарную плитку, установили скамейки и качели, а также построили фонтан. Всего подрядчик реализует две очереди парка.

На завершающем этапе здесь проведут озеленение — высадят деревья и кустарники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парки в регионе продолжают благоустраивать во многих муниципалитетах. Эту работу проводят в том числе по национальному проекту «Жилье и городская среда». Так, новый парк площадью 3,5 тыс. кв. м появится в селе Гофицком Лабинского района.

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