Новый парк площадью 3,5 тыс. кв. метров благоустроят в Лабинском районе

Зеленую зону в селе Гофицком обновляют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». За это в прошлом году проголосовали жители Отважненского сельского поселения.

Территорию между домами на улице Ленина начали благоустраивать в марте.

«Сейчас строительно-монтажные работы практически завершили. Уложили тротуарную плитку и устроили безопасное резиновое покрытие на детской игровой и спортивной площадках», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Он добавил, что сейчас рабочие занимаются установкой малых архитектурных форм. На заключительном этапе здесь проведут озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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