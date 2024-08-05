Набережную реконструируют по нацпроекту в Приморско-Ахтарске

Завершается третий этап реконструкции. Работы проходят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Специалисты уже приступили к устройству спортплощадки на улице Ясенской, а на пересечении с улицей Островского на набережной установят детскую игровую площадку, рассказал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко. Основные работы уже закончили. Посетители набережной уже оценили оригинальные деревянные скамейки и лавочки из архитектурного бетона.

«Сегодня подрядчики завершают монтаж аква-динамической скульптуры в виде парусника, которая украсит нашу набережную и станет центром притяжения для жителей и гостей района», ― написал Бондаренко в Telegram.

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